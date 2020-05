EDUCAÇÃO Recesso da REE inicia nesta segunda em 345 unidades escolares A pausa nas atividades remotas será entre os dias 04 a 18 de maio

4 MAI 2020 - 07h:12 Por Isabelly Melo

Terá início nesta segunda-feira (04), o período de recesso dos estudantes da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE/MS). O descanso, válido para as 345 unidades escolares da REE presentes nos 79 municípios de MS, normalmente ocorre no mês de julho, mas foi antecipado após o comunicado realizado na última semana, pelo secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

Com isso, os 210 mil estudantes da Rede, que já concluíram o 1º bimestre no dia 30 de abril, farão uma pausa nas atividades remotas entre os dias 04 e 18 de maio. Para o restante do ano, o calendário escolar seguirá normalmente, com o encontro dos 2º e 3º bimestres, antes separados pelo período de recesso. As datas de início e fim do 4º bimestre também seguem inalteradas.

Mudança na rotina

A Rede Estadual deu início ao Ano Letivo de 2020 no dia 19 de fevereiro e, com a chegada do novo coronavírus em MS, passou a adotar as Aulas Remotas Vinculantes desde o dia 23 de março por meio de plataformas de estudo online, aplicativos de mensagens, sites para compartilhamento de conteúdo multimídia e parcerias para a realização das atividades virtuais.

A rotina dos professores da REE também foi alterada. Eles passaram a atuar no regime de teletrabalho, com o envio das atividades de forma remota, e fizeram o uso de diversas ferramentas para orientar e acompanhar desempenho dos estudantes.

As escolas seguiram funcionando de forma escalonada, a fim de evitar aglomerações, com atendimento pontuais, como o recebimento de materiais ou documentos. Nas últimas semanas, as unidades passaram a trabalhar na distribuição dos kits de alimentação, disponíveis para todos os estudantes desde o final de abril, e que seguirão sendo entregues pelas escolas – que ainda não concluíram – durante o período de recesso.

Parceria para aulas remotas

No último dia 22 de abril, o Governo do Estado anunciou o início da parceria com a Google Inc. para o uso das ferramentas do GSuite for Education, que traz um conjunto de aplicativos feitos sob medida para as escolas como o Google Sala de Aula, Drive, Gmail e Agenda. Gratuita, a plataforma está disponível para todos os estudantes e professores da Rede Estadual de Ensino de MS.