CARNAVAL Unidos do Aero Rancho lança samba-enredo essa semana Escola de samba é a primeira a desfilar na segunda-feira (24)

10 FEV 2020 - 13h:23 Por Ingrid Rocha/CBN

A Unidos do Aero Rancho é a primeira escola de samba de Campo Grande a desfilar no dia 24 de feveiro. Nesta segunda-feira (10), o presidente da escola esteve na CBN Campo Grande e contou como está sendo toda a produção para o carnaval. O lançamento oficial do samba-enredo será neste sábado (15), como explicou o diretor de comunicação da Unidos do Aero Rancho, Everson Silva. Um dos compositores do samba-enredo, Rodrigo Casanova, mostrou um trecho do novo trabalho na entrevista. Confira: