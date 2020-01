CBN FESTAS E EVENTOS Unigran Capital recebeu título de centro universitário em 2019 Instituição irá oferecer novos cursos e ampliará sua grade currícular

18 JAN 2020 - 12h:03 Por José Marques/Isabelly Melo

CBN Festas e Eventos reprisou neste sábado (18), o bate-papo com a reitora do Centro Universitário Unigran Capital, Mariana Zauith e pró-reitor de ensino Vinicius Oliveira. A entrevista traz informações importantes da educação na sociedade, as novas competências do ensino superior, e os pilares que norteam o futuro das instituições de ensino superior.