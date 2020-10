EDUCAÇÃO Unigran traz feira com aplicativo "Play no futuro" Plataforma tira dúvidas de alunos, que irão concorrer à bolsa de estudos em live no dia 13 de novembro

26 OUT 2020 - 13h:20 Por Thais Cintra/ CBN

A Unigran Capital apresenta a 4ª edição da Feira das Profissões com o tema “Você no Controle”, onde uma nova plataforma de gamificação será a novidade deste ano. O aplicativo "Play no Futuro", vai apresentar os conteúdos das disciplinas práticas e teóricas e esclarecer dúvidas dos alunos.

Em entrevista à Rádio CBN nesta segunda-feira (26), o professor e diretor de ensino e extensão da Unigran Capital, Fernando Faleiros, falou sobre a novidade tecnológica. “A plataforma foi pensada para o aluno que utiliza essa linguagem de games, e no perfil do candidato, que vai poder fazer um “tour” sobre formação e mercado de trabalho”, explicou.

No próximo dia 13 de novembro a instituição vai sortear uma bolsa de estudos através de live. O regulamento do sorteio está disponível no site: http://playnofuturo.com.br. As bolsas são integrais durante todo o curso.