COOPERATIVISMO Unimed Campo Grande é destaque nacional e representa MS no "Dia C" Cooperativa desenvolve ações em combate à Covid-19 no Estado

3 JUL 2020 - 15h:51 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

A Unimed Campo Grande, uma das instituições cooperativas que atuam na Capital, desenvolveu desde o início da pandemia diversas ações em prol do combate à Covid-19. E como forma de reconhecimento por todos os esforços, foi a única selecionada em Mato Grosso do Sul para integrar o painel de casos de sucesso no movimento nacional do Dia de Cooperar.

Além disso, a instituição é uma das representantes do Centro-Oeste neste Dia C. “Um reconhecimento do trabalho que a diretoria, junto a todos os cooperados e colaboradores, estão realizando no enfrentamento desta pandemia pela Covid-19”, destaca o diretor-presidente da Unimed CG, Maurício Simões Corrêa.

O diretor-presidente explica ainda que ações de combate à Covd-19, realizadas pela instituição, são divididas em pré-hospitalares e hospitalares. "Nas pré-hospitalares, destaca-se a criação da central Cecovid e a central com médicos otorrinolaringologistas, ambas para orientação dos pacientes portadores de síndromes respiratórias, evitando assim a ida ao pronto-atendimento sem necessidade. Já entre as hospitalares, ressaltamos a criação do Pronto-Atendimento exclusivo para síndrome respiratória, além de uma UTI também especializada para o tratamento das patologias respiratórias".

O Dia C, que ocorre no Dia Internacional do Cooperativismo, reúne cooperativas que prestam diversos serviços para a sociedade. Neste ano, em razão da pandemia do novo coronavírus, a data será celebrada online. Além de mostrarem iniciativas de sucesso para combater a doença, a programação terá muitas apresentações culturais.

A transmissão ao vivo será realizada no dia 4 de julho pelo canal do SomosCoop, no Youtube, com início às 15h e término às 16h30, horário de Brasília, quando a banda mineira Skank se apresentará para comemorar o resultado do compromisso das cooperativas brasileiras em lutar contra a Covid-19.

Dia Internacional do Cooperativismo

Data adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU) há 26 anos, mas que existe há 97 anos, o Dia Internacional do Cooperativismo é celebrado neste sábado. Durante a data ocorre o “Dia C”, em que são realizadas ações de solidariedade em todo o país.

Para o presidente da Unimed, Maurício Simões, o cooperativismo contribui para as relações da sociedade. “O trabalho cooperativo aumenta, fortemente, o enlace da sociedade e, com isso, favorece o enfrentamento das adversidades do dia a dia”, ressalta o presidente da instituição.

Segundo a ONU, o cooperativismo é um modelo de empreendimento econômico em que os trabalhadores controlam, de forma democrática, o capital resultante da cooperação, de forma a distribuir a riqueza de uma maneira mais justa.