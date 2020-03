COVID-19 Universidades suspendem aulas presenciais em MS Medida faz parte de estratégia para prevenção ao novo coronavírus. cOMO ALTERNAT

17 MAR 2020 - 08h:17 Por Loraine França

Em reunião com o governo do Estado nesta segunda-feira (16), o Conselho de Reitores das Insituições de Ensino Superior decidiu suspender as aulas presenciais nas universidades de Mato Grosso do Sul por 30 dias. A medida entra em vigor nesta terça-feira (17).

