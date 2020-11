EMPREENDEDORISMO “UpdateMe 2020” vai discutir jornada profissional Evento será online e terá participação de grandes nomes do cenário nacional

27 NOV 2020 - 10h:38 Por Ingrid Rocha/CBN

O “UpdateMe 2020” será realizado neste sábado (28) de forma online. O evento vai discutir a jornada profissional levando em conta seis pilares. Grandes nomes do cenário nacional vão participar da ação. As inscrições do evento já encerraram e um dos destaques foi a grande participação das regiões centro-oeste e nordeste. Em entrevista à CBN Campo Grande, uma das realizadoras do “UpdateMe 2020” e sócia-fundadora da Agência ICB, Neemat Eid, explicou sobre a programação e ainda falou sobre a importância do empreendedorismo feminino, que segundo ela ainda precisa ser mais valorizado. Ouça os detalhes: