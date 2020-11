RECUPERAÇÃO Turismo supera crise e registra faturamento de R$ 124 milhões em setembro Destaques do período foram os segmentos de hospedagem e alimentação, segundo CNC

3 NOV 2020 - 18h:11 Por Marcus Moura/CBN

Crise é uma palavra que já não faz mais parte do vocabulário do turismo em Mato Grosso do Sul. Dados do CNC (Confederação Nacional do Comércio) mostram que o setor faturou R$ 124,4 milhões em setembro. O montante corresponde a 1% do valor movimentado no Brasil. O grande destaque do período foram os segmentos de alimentação e hospedagem. Confira: