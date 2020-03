EFEITO CORONA Usinas fazem distribuição gratuita de álcool para todo o Estado Ao todo serão 200 mil litros destinados aos setores públicos de MS

24 MAR 2020 - 11h:55 Por Thais Cintra CBN/ Assesoria da Biosul

O setor sucroenergético se une ao esforço do Governo do Estado e da Federação das Indústrias de Mato grosso do Sul (Fiems) nas ações de prevenção e contenção do contágio do novo Coronavírus (Covid-19).

