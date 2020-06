SAÚDE Uso de máscara passa ser obrigatório dentro do Hemosul Decisão começou a valer neste mês de junho, segundo a gerente de relações públicas da Rede Hemosul MS

2 JUN 2020 - 11h:38 Por Ingrid Rocha/CBN

O uso de máscara é obrigatório agora dentro do Hemosul. A decisão começou a valer neste mês de junho, segundo a gerente de relações públicas do Hemosul MS, Mayra Franceschi. A decisão visa a proteção dos funcionários e também do público que vai até o local. Ouça os detalhes: