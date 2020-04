SAÚDE Uso do plasma no tratamento da covid-19 está sendo estudado Hematologista Soraia Teixeira explicou sobre as dificuldades deste tipo de tratamento

17 ABR 2020 - 13h:22 Por Ingrid Rocha/CBN

Uso do plasma no tratamento da covid-19 está sendo estudado - Foto: Alejandra De Lucca O uso do plasma de pessoas que venceram a doença como alternativa de tratamento, tem sido levantada como um possível tratamento para a covid-19. Em entrevista à CBN Campo Grande nesta sexta-feira (17), a hematologista Soraia Teixeira, explicou sobre o uso de plasma no tratamento de outras doenças e as dificuldades para implantar esse tipo de tratamento contra o novo coronavírus. Confira a entrevista:

