VIOLÊNCIA Usuários nas ruas e furtos as lojas são problemas que há anos esperam solução, dizem lojistas Medo e insegurança afastam clientes e com crise furtos podem aumentar

28 ABR 2020 - 15h:40 Por Marcus Moura/CBN

A presença dos usuários de drogas nas ruas do centro da Capital é um problema que se agrava ano após ano, é algo que todo o campo-grandense está acostumado a ver e quer que seja solucionado, porém até hoje, nenhuma ação do poder público municipal foi efetiva. A Prefeitura retira de um lugar, eles se aglomeram em outro e, no meio disso tudo, quem mais sofre são os comerciantes com furtos constantes e com a imagem de insegurança, que afasta os consumidores. Com perdas significativas nas vendas desde o ano passado por conta do Reviva Centro, os comerciantes temem que com a crise econômica causada pelo novo coronavírus, os furtos aumentem. Confira: