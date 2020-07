AUXÍLIO EMERGENCIAL Usuários reclamam do App Caixa Tem Falha de pagamentos ou problemas no acesso ao benefício são algumas das reclamações

10 JUL 2020 - 15h:41 Por Beatriz Magalhães/CBN

O aplicativo ‘Caixa Tem’ disponibilizado pela Caixa Econômica Federal apresenta problemas, segundo usuários. De acordo com o banco isso acontece em razão do grande número de acessos ao mesmo tempo no aplicativo.