SAÚDE Vacina Coronavac ainda não tem voluntários em MS No Brasil, 9 mil pessoas estão participando dos testes

20 OUT 2020 - 10h:54 Por Ingrid Rocha/CBN

Mato Grosso do Sul ainda não tem voluntários para a vacina Coronavac, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. No Brasil, nove mil profissionais da saúde estão participando dos testes. Nesta semana o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que essa vacina é a mais segura no mundo. Ouça os detalhes: