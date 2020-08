SAúDE Vacina pneumocócica será distribuída para pacientes de risco maiores de cinco anos A vacina previne cerca de 90% das doenças graves, como pneumonia, meningite, otite e outras

21 AGO 2020 - 09h:15 Por Isabelly Melo

Treze unidades de saúde, em diversas regiões do Estado, passarão a ministrar a vacina pneumocócica conjugada 13-valente, mediante prescrição médica com justificativa da indicação.

A medida, adotada pelo Governo do Estado, é resultado de discussões no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite e teve Resolução publicada no Diário Oficial do Estado, na edição desta quarta-feira (12).

A vacina previne cerca de 90% das doenças graves (pneumonia, meningite, otite) causadas por 13 sorotipos de pneumococos.

Podem receber a imunização: I - Pacientes que vivem com HIV/Aids; II - Transplantados de células-tronco; III - Transplantados de órgãos sólidos; IV - Pacientes oncológicos.

Para receber a vacina prescrita por profissional médico, os pacientes de risco deverão ser encaminhados para uma das 13 salas definidas na Resolução da SES/CIB. Para conhecer quais são os locais de vacinação basta acessar os www.saude.ms.gov.br

