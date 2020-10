AGRONEGÓCIO Vacinação contra febre aftosa começa em novembro em MS Expectativa é de que 9 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos sejam imunizadas nesta segunda etapa

28 OUT 2020 - 14h:14 Por Giovanna Dauzacker/CBN

A segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa começa no dia 1º de novembro em Mato Grosso do Sul. A imunização é obrigatória para bovinos e bubalinos e a expectativa é de que 9 milhões de cabeças sejam vacinadas no período, segundo a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).

Saiba mais: