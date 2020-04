OPORTUNIDADE Vagas de emprego aumentam na Funtrab Ofertas de vagas tem aumentando na Fundação de Trabalho do Estado e indica uma recuperação leve da economia, afirma Enelvo Felini

30 ABR 2020 - 12h:42 Por Ginez Cesar/Isabelly Melo

Desde que as medidas de flexibilização do comércio e outras atividades começaram cerca de duas semanas atrás, o número de vagas ofertadas pela Funtrab (Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul) vem aumentando dia após dia. Segundo o diretor-presidente da Fundação, Enelvo Felini, nessa quinta-feira (30) estão sendo oferecidas 261 vagas em várias segmentos em todo Estado.

"Temos percebido uma evolução gradativa na oferta de vagas por meio da Funtrab. Isso indica que nas próximas semanas e meses a oferta de empregos vai crescer e amenizar um pouco esse impacto negativo das demissões que estão sendo registradas", disse Felini ao destacar que no mês de abril, até o dia 15, 8.305 pessoas entraram com o pedido de seguro desemprego. Confira a entrevista: