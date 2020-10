VIAGEM DE SABORES Vai um chimas? No dia dos professores, aprenda sobre a origem do chimarrão

15 OUT 2020 - 10h:05 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Hoje comemoramos o Dia do Professor, data importantíssima para todos nós. Afinal, são nossos Mestres, verdadeiros entes queridos. Ainda hoje tenho contato com a tia Zélia, minha estimada professora de alfabetização.

Bem, Aproveito para homenagear e apresentar duas bravas Professoras de Gastronomia do Instituto Federal de Santa Catarina: a Anita Gusmão e a Silvana Müller. Ambas pesquisadoras.

Desta feita, recentemente Anita colaborou com uma postagem incrível de aula sobre chimarrão para nosso blog no brasilfoodsafaris.com. Dentre vários ensinamentos ela ensina que:

O chimarrão é uma bebida feita a partir da infusão de erva mate (Ilex Paraguariensis) com água quente, montado e servido em cuia e bebido através da “bomba”, uma espécie de canudo com filtro na ponta. Para os gaúchos, o mate ou o “chimas”, como é carinhosamente conhecido, é um patrimônio, e faz parte da identidade cultural do sul do país, sendo considerado, por lei, a bebida típica do Rio Grande do Sul, e 24 de abril, sua data comemorativa (lei 11.929 de 20 de junho de 2003). A gente sabe bem disso, aqui na cidade Morena, quem não mateia logo cedo vai tomar Tereré gelado mais tarde ao longo do dia.

No Brasil, o chimarrão é uma bebida proveniente das culturas indígenas, Guaranis e Caingangues. Sob o nome caá-i (água da erva), os indígenas nativos do sul do Brasil preparavam a infusão e bebiam na cuia feita de porongo. Eles faziam uso da erva-mate em seu cotidiano, e também em rituais religiosos, sendo uma forma de se comunicar com os Deuses. Se quiser saber mais sobre o chimarrão e até um tutorial de como montar corre lá no blog dos foodsafaris.

Enfim, Parabéns Mestras, Mestres, Chefs, cozinheiros e que na realidade são Professoras e Professores que nos trazem imenso conhecer e alegrias. Que a semente que plantam seja colhida e replicada por cada um de seus alunos que se deliciam com suas lições, receitas e novidades gastronômicas. Apure os sentidos e bom apetite.