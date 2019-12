ECONOMIA Vai viajar? Saiba como evitar gastos com internet e TV a cabo Advogado explica que serviços como telefone e TV por assinatura podem ser suspensos

27 DEZ 2019 - 13h:10 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

Muitas pessoas costumam passar um tempo longe de casa no início do ano e para viajar sem se preocupar com gastos da residência, é possível suspender contas de internet, telefone fixo e TV por assinatura.

De acordo com o diretor do Instituto de Proteção e Estudo das Relações de Consumo do Brasil (IPEC), Alexandre Daniel dos Santos, a Anatel possui regras específicas para a interrupção desses serviços. “O consumidor que deseja realmente economizar quando for viajar por mais de 30 dias, ele deve comunicar a prestadora do serviço de que deseja suspender o contrato.”, explica.

