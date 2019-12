POLÍTICA Valdir Gomes anuncia saída do PP mesmo com mudanças na sigla Até março vereador define para qual dos três partidos que recebeu convite irá ir

18 DEZ 2019 - 15h:31 Por Gabi Couto/CBN

Depois de um ano tumultuado dentro do Partido Progressista, com embate direto com o ex-prefeito Alcides Bernal, o vereador Valdir Gomes definiu que irá deixar a legenda, mesmo com a diretoria regional comandada agora pelo deputado estadual Evander Vendramini.