PLACA MERCOSUL Preços de emplacamento serão fiscalizados pelo Procon Órgão considera elevado valor previsto de R$ 300 por troca de placas

31 JAN 2020 - 12h:23 Por Thais Cintra

O Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) anunciou que vai fiscalizar preços das novas placas, que seguem no modelo Mercosul. De acordo com o superintendente do órgão, Marcelo Salomão, as empresas credenciadas terão que explicar a cobrança de valores que chegam a R$ 300.

Em outros estados, o preço é de R$120 para caminhões e carros - valor considerado justo pelo superintendente.

Ainda segundo Salomão, o órgão vai fiscalizar as empresas autorizadas pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e notificá-las, se for comprovada alguma irregularidades no preço. “À princípio estamos fazendo uma investigação coletiva com técnicos do Procon estadual junto ao governo do Estado para saber quais os valores estabelecidos pelas empresas de Mato Grosso do Sul, já que o Detran não se responsabiliza pelo serviço de emplacamento. Se houver necessidade, acionaremos o Ministério Público para investigar o caso”, afirma.

Em Campo Grande, quatro empresas credenciadas fazem o serviço de estamparia nas placas. Há outras duas em Dourados e Três Lagoas.

A forma de pagamento e canais de atendimento com os clientes serão de responsabilidade das empresas.

Na próxima segunda-feira (3), o governo do Estado e autoridades de trânsito devem se reunir para definir medidas de como intensificar a fiscalização dos serviços oferecidos pelas empresas.