AGRONEGÓCIO Valor Bruto da Produção deve ser 8,8% maior neste ano Estimativa é de que VBP seja de R$ 716,6 bilhões

13 JUL 2020 - 13h:46 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

Com o crescimento de 11,6% no valor das lavouras e de 3,4% da pecuária, a estimativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é de que o valor bruto da produção seja de R$ 716,6 bilhões neste ano, 8,8% a mais que em 2019.

