AGRONEGÓCIO Valor Bruto da Produção Sul-mato-grossense deve atingir R$40 bi em 2020 Alta deve ser de 14,7% diante do VBP de 2019

15 MAI 2020 - 13h:29 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

O Valor Bruto de Produção deve superar R$ 40 bilhões neste ano em Mato Grosso do Sul, uma alta de 14,7% se comparado com o VBP do ano passado. Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), as lavouras devem ter lucros de R$ 25,8 bilhões e a pecuária, de R$ 14,4 bilhões no Estado.

