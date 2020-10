AGRONEGÓCIO Valores mais altos do milho e da soja refletem na produção de aves Insumos estão mais valorizados no mercado interno em razão da desvalorização do real frente ao dólar

16 OUT 2020 - 13h:31 Por Giovanna Dauzacker/CBN

As cotações de soja e de milho estão mais valorizadas em Mato Grosso do Sul. Entre os dias 5 e 9 de outubro, segundo informações do Sistema Famasul, o preço do cereal aumentou 6,15%, finalizando o período com o valor médio de R$ 58,25.

De acordo com a analista técnica da Famasul, Bruna Dias, os valores mais altos são puxados pela baixa disponibilidade do grão e pela alta do dólar e refletem na produção de aves, já que são os principais insumos utilizados no segmento.

Para curto prazo, não há expectativa de mudança no cenário. Saiba mais: