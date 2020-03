POLÍTICA ‘Vamos levar no segundo, isso se não ganharmos no primeiro turno’, diz Puccinelli Ex-governador disse que o MDB pretender fazer 40 prefeituras em MS

3 MAR 2020 - 11h:06 Por Isabelly Melo

Na manhã desta terça-feira (03), o ex-governador de Mato Grosso do Sul, juntamente com Júnior Mochi, Márcio Fernandes e outros membros do MDB convidaram a vereadora Dharleng Campos para se juntar ao partido.

A vereadora aceitou o convite, destacando que “o cuidado e atenção dado” foi crucial para a decisão de se unir ao MDB. “É uma ‘baita’ responsabilidade, estou muito feliz. Há algum tempo nós já víamos conversando, eu sempre colocando a ideia de reeleger uma mulher, porque a minha proposta é trazer mais mulheres para o MDB”, pontuou Dharleng.

O próximo passo, segundo a vereadora, é aguardar a abertura da janela, para fazer de fato a filiação.

Durante o convite, Puccinelli aproveitou o momento para dizer que está confiante na candidatura à prefeitura de Márcio Fernandes, “O lado de lá tá falando que vai dar em primeiro turno. Então o desafio tá feito aqui, vai dar no mínimo segundo turno. Se nós nos ganharmos no primeiro”, afirmou André.

Segundo o ex-governador a expectativa do partido é fechar de 35 a 40 prefeitura no Estado neste ano, sendo que 15 já estão “viáveis”. Ele ainda afirmou que não vê problema em fazer aliança com outros partidos, mas que “É difícil ideias que se contrapõem, possam ser ideias que se unem. Só se houver conveniências outras, que não os ideais”.

Em relação aos vereadores, a ideia do MDB é eleger seis candidatos, sendo três homens e três mulheres.