"Vamos notificar as empresas que estiverem irregulares", afirmou superintendente do Procon MS

3 FEV 2020 - 12h:09 Por Thais Cintra - Assessoria do Procon MS

Dirigente do Procon de Mato Grosso do Sul, Marcelo Salomão A partir desta segunda-feira (3) o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) passa a valer o novo modelo de PIV (Placa de Identificação Veicular), conhecida como Placa Mercosul. Segundo a resolução 780 publicada pelo governo Federal, em junho do ano passado, o objetivo da adoção deste novo modelo é padronizar e facilitar a identificação de veículos nos países vizinhos e garantir mais segurança contra falsificação e fraudes. Estampadoras Em Mato Grosso do Sul, há sete empresas credenciadas e disponíveis para o processo de estampagem das placas, o que deverá favorecer o livre comércio já que, cada empresa está aberta a negociar seus próprios valores diretamente com o proprietário. No interior do Estado, haverá um prazo de 72 horas para que a empresa responsável pela placa e escolhida pelo proprietário faça a entrega da mesma. Em entrevista à CBN Campo Grande, o dirigente do Procon-MS (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor), Marcelo Salomão, explicou como o órgão vai fiscalizar as empresas credenciadas no Estado. Confira na matéria abaixo:

