AGRONEGÓCIO VBP deve fechar ano com aumento de mais de 10% em MS Segundo Famasul, valor, agro exportou US$ 4,2 bi em produtos em dezembro

27 DEZ 2019 - 15h:31 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

De acordo com o último balanço das ações realizadas em dezembro, divulgado pelo Sistema Famasul, o agronegócio exportou US$ 4,2 bilhões. O valor representa 95,63% do total comercializado.

O Valor Bruto de Produção também teve um bom desempenho, com estimativa para terminar o ano com um aumento de 10,89%.

