ATÉ O FINAL DO MêS Veículos apreendidos no tráfico são leiloados em MS Carros populares, de luxo, caminhões e até semirreboques estão na lista dos bens que podem ser rematados

22 OUT 2020 - 10h:31 Por Loraine França

Está aberto em Mato Grosso do Sul até o final do mês o leilão eletrônico de bens e veículos apreendidos no tráfico de drogas, realizado pela Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (Senad) e Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp).

Saiba como funciona o leilão: