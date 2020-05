ATENÇÃO! Veículos com placas final 1 e 2 deverão ter licenciamento quitado neste mês Pagamento pode ser feito pelo site ou aplicativo do Detran MS

4 MAI 2020 - 18h:27 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Os proprietários de veículos com placas final 1 e 2 deverão pagar o licenciamento junto ao Detran de Mato Grosso do Sul neste mês de maio. O pagamento pode ser feito no site do Departamento.

Confira o calendário atual do licenciamento:

Placas final 1 e 2, Maio;

Placas final 3 e 4, Junho;

Placas final 5 e 6, Julho;

Placas final 7 e 8, Agosto;

Placas final 9, Setembro;

Placas final 0, Outubro.