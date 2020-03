DETRAN-MS "Vencendo o Medo de Dirigir" está com inscrições abertas Programa já atendeu mais de 20 mil pessoas em 15 anos

6 MAR 2020 - 07h:20 Por Redação

As inscrições para a primeira turma de 2020 do Programa Vencendo o Medo de Dirigir estão abertas até o dia 13 de março. De forma gratuita, o programa é realizado pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), em parceria com a Clínica Escola de Psicologia da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco). Em 15 anos de atividades, mais de 20 mil pessoas foram atendidas.

Para vencer os problemas de ordem psicológica e emocional, o programa é realizado em várias etapas, como a assistência educativa, terapêutica e de autoajuda, dando-lhes condições para tornarem-se condutores confiantes, seguros e sem bloqueios.

Durante o semestre, os alunos são atendidos com acolhida, aula inaugural; psicoterapias; desenvolvimento dos conteúdos e legislação de trânsito, regras de circulação, direção defensiva e noções de mecânica veicular; e aula prática de quebra gelo, no contexto do trânsito.

Conforme a responsável pelo programa, Inês Pereira, “o objetivo é ajudar homens e mulheres que têm a síndrome do pânico e insegurança quando se trata da questão de dirigir veículos automotores”, comenta.

Inês explica que durante quatro meses a turma participará dos encontros de terapia na Clínica Escola e, em julho, a turma retornará para o encerramento das atividades. “Ao finalizar todas as etapas, o participante passa por uma avaliação para analisar se os objetivos foram alcançados e se está pronto para conduzir um veículo”, conclui.

Uma das ‘vencedoras do Medo de Dirigir’, Alminda de Souza, comenta que tirou a habilitação com 44 anos e dirigia muito bem, mas após mudar de Campo Grande para Jaraguari, passou a ver muitos acidentes na BR e isso foi o suficiente para travar no volante. “Após participar das reuniões, percebi que não era a única com dificuldade e com apoio de todos, mudei de vida e voltei a dirigir com segurança”, revela.

Se você conhece um amigo, parente ou vizinho, que apresente os sintomas citados acima, convide-o para participar. As inscrições devem ser realizadas pelo email diedu@detran.ms.gov.br ou através do telefone (67) 3368-0169. O atendimento terá início no dia 20 de março, às 08h com a aula inaugural no bloco 19 da Sede do Detran, localizado na Rodovia MS 080, KM 10.

Com informações do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)