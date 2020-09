CBN CONSUMO Venda de carros importados cresce 4% durante a pandemia em MS Para empresário do setor, resultado é ligado ao bom momento vivido pelo agronegócio

22 SET 2020 - 14h:38 Por Marcus Moura/CBN

O comércio de carros importados em Mato Grosso do Sul tem registrado crescimento, mesmo em meio à crise econômica provocada pela pandemia. O bom desempenho do agronegócio é apontado como um dos fatores que contribuiu para o resultado, segundo empresário do ramo. Confira: