COMÉRCIO Venda de carros novos cai 21% em Campo Grande, diz Fenabrave Em Mato Grosso do Sul, a queda chegou a 4%. Maioria das vendas é de carros de passeio

3 SET 2020 - 12h:17 Por Marcus Moura/CBN

A venda de carros novos caiu 21% em Campo Grande no mês de agosto, na comparação com julho, diz relatório mensal da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). No Estado, a queda foi de 4%. Confira mais detalhes: