ECONOMIA NACIONAL Venda de imóveis cresceu nos primeiros três meses do ano Valor real do imóvel teve uma elevação de 13% no primeiro trimestre

30 JUN 2020 - 13h:58 Por Isabelly Melo

De acordo com levantamento realizado pelo Senai, em parceria com a Confederação Brasileira da Indústria da Construção, as vendas de imóveis cresceram no país nos primeiros três meses do ano, uma alta foi de 26,7%, em relação ao primeiro trimestre de 2019. Mesmo com crise, derivada da pandemia de covid-19, a pesquisa mostra que o imóvel ainda é o porto seguro em investimento.

Enquanto o mercado financeiro despencava, com uma queda do índice Bovespa de mais de 30%, o valor real do imóvel teve uma elevação de 13% no primeiro trimestre do ano, resultado positivo diante do cenário de queda e recessão em outros setores.

A pesquisa foi realizada em doze das maiores regiões metropolitanas do Brasil, no Distrito Federal e em outras 25 cidades brasileiras, entre elas Campo Grande, e apontou que 56% das empresas mantiveram vendas, mesmo após o início da pandemia.

Os resultados positivos mantem a perspectiva de lançamentos futuros pelas construtoras e incorporadoras. Aqui na capital, por exemplo, a SBS Empreendimentos faz parte dos 53% de empresas que pretendem colocar novos produtos no mercado entre 60 e 120 dias.

Segundo a CEO da SBS, Phaena Spengler, um dos motivos para tal crescimento são as taxas de juros mais baixas, linhas de créditos e outras facilidades disponíveis nesse período.

Para o presidente do Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis), João Araújo, a baixa na Selic vai continuar a impulsionar o setor, mantendo as vendas aquecidas mesmo durante a pandemia.