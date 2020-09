ENTREVISTA Venda direta do etanol aos postos não deve baratear combustível, diz Sinpetro/MS Atual plano do Governo Bolsonaro pode não ter o resultado desejado no preço ao consumidor, diz Edson Lazaroto

8 SET 2020 - 16h:04 Por Marcus Moura/CBN

Grande promessa do governo de Jair Bolsonaro é a redução do preço médio do litro do etanol com a venda direta das refinarias até os postos de combustíveis. Entretanto, será que isso realmente é possível? Na visão do diretor-presidente do Sinpetro/MS (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul), Edson Lazaroto, somente uma modificação nas alíquotas tributárias promoveria uma redução nos preços. Confira a entrevista completa: