RAIO-X Vendas do Dia dos Pais na Capital em 2020 foram iguais a 2019, dizem comerciantes Responderam à pesquisa de desempenho empresarial sobre o Dia dos Pais, estabelecimentos dos ramos de vestuário, perfumaria, eletrônicos, calçados, entre outros

21 AGO 2020 - 17h:45 Por Marcus Moura/CBN

As vendas do comércio no Dia dos Pais mantiveram estáveis em 2020 em relação a 2019 para a maioria das empresas da capital, segundo a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Para 62,38% dos entrevistados, as vendas permaneceram iguais ao ano passado, e para 21,78% houve aumento nas transações. Confira: