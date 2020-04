CONSUMO Vendas em supermercados de MS caem 15%, revela AMAS Quedas podem ser reflexo da corrida as compras em março, diz entidade

21 ABR 2020 - 09h:06 Por Marcus Moura/CBN

Após um boom na procura por alimentos em supermercados, os empresários do setor já sentem uma queda expressiva no volume de vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Confira: