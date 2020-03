SAÚDE Venetoclax é aprovado no tratamento da leucemia Medicamento é utilizado em combinação com obinutuzumabe

3 MAR 2020 - 13h:50 Por Ingrid Rocha/CBN

O Venetoclax foi aprovado pela Anvisa para tratamento da Leucemia Linfoide Crônica (LLC), em combinação com o obinutuzumabe. Em entrevista à CBN Campo Grande, o hematologista Paulo Henrique Soares, explicou que no tratamento não é necessária quimioterapia. O medicamento ainda não está disponível na rede pública de saúde. No Mato Grosso do Sul, o tratamento da doença é feito no Hospital Regional, mas não utiliza este medicamento. No hospital, segundo o médico Marcelo dos Santos, é feito quimioterapia. Ouça os detalhes: