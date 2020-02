CARNAVAL Verba para escolas de samba de Campo Grande atrasa Investimento estava previsto para ser liberado em janeiro

21 FEV 2020 - 11h:34 Por Ingrid Rocha/CBN

As escolas de samba de Campo Grande vão desfilar nos dias 24 e 25 (segunda e terça-feira). Para este ano, uma reunião foi realizada na Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul para anunciar a liberação de R$ 380 mil para as escolas. O planejamento era que a verba fosse liberada no mês de janeiro, mas só chegou no dia 5 de fevereiro. O atraso, de acordo com a diretora-presidente da Fundação Mara Caseiro, é devido a questões burocráticas. De acordo com o presidente da Lienca-CG (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande), Eduardo de Souza, a demora acabou fazendo com que as escolas fossem mais tarde para São Paulo para comprar materiais.

Neste ano a escola de samba Unidos do São Francisco não vai desfilar, por decisão da escola. Segundo o presidente da Lienca-CG, em reunião no ano passado foi decidido que a escola que ficasse em último lugar receberia 30% a menos de verba para desfilar em 2020. A escola foi a última colocada em 2019 e sendo assim teve a redução no investimento. Ouça os detalhes na reportagem: