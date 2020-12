POLÍTICA Carlão quer a câmara próxima da comunidade e fortalecendo vereadores Candidato a presidente do Legislativo, o vereador acredita no consenso, e diz que agora é a sua vez de assumir o comando

2 DEZ 2020 - 12h:20 Por Guilherme Filho/ Thais Cintra CBN

O vereador reeleito Carlão (PSB), candidato a presidente da Câmara, disse nesta terça-feira (1), que o Legislativo precisa voltar a se aproximar da comunidade com as sessões itinerantes e reuniões deliberativas realizadas junto à entidades de classe.

O candidato defende o fortalecimento do mandato dos vereadores a partir da fiscalização do ato do Executivo, das proposições e de um ambiente de entendimento, sem descuidar da independência dos Poderes.

“A cidade perdeu muito quando havia conflito entre vereadores e prefeito”. lembrou. A caminho do quarto mandato e há cinco anos como primeiro secretário, Carlão lembra que, antes disso trabalhou na Câmara, como assessor por outros 17 anos. “Conheço muito bem como funciona a Casa, sei o que os vereadores precisam para realizar um bom mandato. Acho que agora chegou a minha vez”.

Afirmando que respeita os outros postulantes, Carlão está em campanha aberta pela presidência e, na entrevista que concedeu ao programa CBN Campo Grande nesta quarta-feira (2) aproveitou inclusive para pedir votos aos colegas.

O vereador revelou ainda que está buscando contato com todos os partidos e conversando com os dirigentes ao lado dos vereadores, como forma de garantir apoio. A chapa para a disputa está praticamente formada, mas ainda depende de alinhavos nos entendimentos que vem construindo. Confira a entrevista na íntegra: