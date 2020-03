POLÍTICA Vereadores aprovam aumento de salário em meio a pandemia Prefeito de Amambai pode ter salário maior do que o da capital

20 MAR 2020 - 20h:49 Por Gabi Couto/CBN

Apesar da grande preocupação mundial com o covid-19, nesta semana os vereadores de Amambai aprovaram por 10 a 4 o aumento dos salários do Legislativo e do Executivo para 2021.

O prefeito que se eleger para o mandato dos próximos quatro anos irá receber R$ 24.880. O aumento representa 45% do valor do vencimento atual, e supera até mesmo o salário do prefeito da capital do estado que está na casa dos R$ 20 mil.

Já o próximo vice-prefeito terá salário mensal de R$ 9,9 mil. Os vereadores da próxima legislatura vão passar a ganhar mais 27,2% do que é pago atualmente. O salário será de mais de R$ 7,6 mil .

O texto segue agora para a sanção do prefeito do município, Edinaldo Bandeira. Ele terá 15 dias para analisar o projeto.