EFEITO CORONA Vereadores aprovam plano de cargos e carreiras de quatro profissões na capital Emenda do Executiva prorroga remuneração da enfermagem para 2023

26 MAR 2020 - 12h:19 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Mesmo em meio a pandemia do novo coronavirus em Campo Grande, a Câmara Municipal segue com seus trabalhos. Na sessão desta quinta-feira (26), realizada sem mesas e com distanciamento entre as cadeiras dos vereadores, seguindo recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde), quatro projetos foram aprovados.

Em regime de urgência, foram aprovados os projetos de lei complementar 674/20, 676/20 e 677/20, que dispõe, respectivamente, sobre a organização da carreira dos profissionais de Enfermagem, dos profissionais de Medicina e Odontologia, e dos integrantes da carreira de Vigilância Sanitária da Prefeitura de Campo Grande. Os projetos são de autoria do Executivo Municipal.

Já em segunda discussão e votação, foi aprovado o Projeto de Lei n. 9.453/19, de autoria do vereador Gilmar da Cruz, que cria o Programa Integrado de Saúde Escolar no município de Campo Grande.