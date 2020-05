POLÍTICA Vereadores criticam líder do prefeito na Câmara Municipal Votação de um requerimento foi motivo de gritos e ameaças entre parlamentares

21 MAI 2020 - 20h:01 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

O vereador André Salineiro apresentou um requerimento pedindo informações sobre a identificação das pessoas que ocupam cargos por meio do Programa de Inclusão Profissional (Proinc), nos diversos órgãos da Prefeitura de Campo Grande. O requerimento não será encaminhado à Fundação Social do Trabalho (Funsat), porque a maioria dos vereadores foi contrária, em votação extremamente acirrada, que precisou de voto do presidente em exercício para desempate.

Foram 13 votos contrários ao pedido de transparência e 12 a favor. O requerimento pedia a relação completa de todos os atuais beneficiários, lotação e data de entrada no Programa.