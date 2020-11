POLÍTICA Vereadores precisam limpar pauta até dia 22 de dezembro Loa é a principal matéria que irá tramitar com orçamento de R$ 4,6 bi

27 NOV 2020 - 18h:31 Por Gabi Couto/CBN

A Câmara Municipal pretende concluir a votação de todos os projetos que estão tramitando nesta Legislatura até a última sessão do ano, prevista para dia 22 de dezembro. Parte da cobrança é dos próprios vereadores que não foram reeleitos e não querem ver o trabalho de suas equipes ser encaminhado para o arquivamento.

O texto mais importante que deve ser votado antes do fechamento é a LOA (Lei Orçamentária Anual) 2021 que será de R$ 4,6 bilhões. Ao todo foram apresentadas 567 emendas ao texto encaminhado pelo Executivo. Até o dia 14 de dezembro, o relatório deve ser apresentado aos parlamentares com a quantidade final de emendas que estavam conformo o PPA (Plano Plurianual) e a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

Na última quinta-feira (26) os vereadores aprovaram dois projetos do Executivo que tramitaram em regime de urgência no Plenário. Um deles tratou do congelamento da taxa de lixo no IPTU de 2021 e novo índice para calcular a tarifa a partir de 2022. O outro texto garantiu o reajuste de 4,17% do salário do prefeito, Marquinhos Trad (PSD) e da vice-prefeita Adriane Lopes (Patri) que estava judicializado desde fevereiro deste ano.