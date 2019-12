POLÍTICA Vereadores votam LOA 2020 na sessão desta terça-feira Orçamento do ano que vem prevê R$ 4,3 bi e pode receber mais do que 330 emendas

16 DEZ 2019 - 12h:43 Por Gabi Couto/CBN

A penúltima sessão ordinária deste ano na Câmara Municipal promete ser bem longa. Os vereadores vão acompanhar a leitura do relatório do Projeto de Lei Orçamentária Anual 2020 de Campo Grnade. O relator, vereador Eduardo Romero (Rede), entregou o texto no dia 19 de novembro com 330 emendas. O documento já foi analisado pelos demais colegas e nesta terça-feira (17) será votado em sessão extraordinária. A repórter Gabi couto convesou com o presidente da Casa de leis, vereador João Rocha (PSDB), para saber como será o trâmite das atividades do Legislativo Municipal nesta reta final de 2019 e a perspectiva para os trabalhos do ano que vem, quando muitos tentam a reeleição nas urna, em outbro de 2020. Acompanhe: