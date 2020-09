CBN AGRO Veterinária fala da rotina da profissão No último dia 9 de setembro foi comemorado o Dia do Veterinário

12 SET 2020 - 08h:55 Por Gabi Couto/CBN

Ana Cristina Bezerra foi a convidada do CBN Agro deste sábado (12). Na conversa ela destacou os desafios do profissional no campo.