HABITAÇÃO Veto de Bolsonaro não traz mudanças em processo de despejo, afirma presidente do Secovi Medidas seriam válidas entre 20 de março e 30 de outubro deste ano

12 JUN 2020 - 14h:31 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Entre os artigos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro, está o que proibia o despejo de inquilinos inadimplentes durante a pandemia do novo coronavírus.

Segundo o presidente do Sindicato de Habitação do Mato Grosso do Sul, Marcos Augusto Netto, com o veto, não há alterações nos processos.

