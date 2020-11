EMPREENDIMENTO Vetorial Siderurgia vai investir R$ 20 milhões para reativar planta em Ribas do Rio Pardo Atividades estão paralisadas desde setembro de 2014

12 NOV 2020 - 17h:35 Por Redação/CBN

A Vetorial, empresa sul-mato-grossense que atua nos setores de mineração, siderurgia e reflorestamento está com planos de retomar as atividades de sua unidade de Ribas do Rio Pardo, paralisada desde setembro de 2014.

Depois de 6 anos de crise nacional e internacional no setor de ferro gusa, o momento, associado a correções de rota que a companhia vem adotando, permite à empresa replanejar o retorno daquela usina que foi a primeira unidade produtiva da Vetorial em Mato Grosso do Sul.

O plano anunciado prevê a reativação de um dos 2 altos fornos da usina, com capacidade anual de produzir 180 mil toneladas de ferro gusa. Para tanto, a empresa deverá investir cerca de R$ 20 milhões na planta. O cronograma preliminar prevê início das obras entre março e abril de 2021, para início da operação no último trimestre de 2021.

A usina deverá empregar, num primeiro momento, cerca de 150 colaboradores diretos, além de produzir fortes impactos na cadeia produtiva, em particular na silvicultura e carbonização, com a possibilidade de um fator multiplicador de empregos por volta de 5 para cada 1 emprego direto na usina.

“Ainda faltam alguns temas a serem equacionados. Em particular temos 2 desafios: a ferrovia para o transporte de minério de Corumbá a Ribas do Rio Pardo, o que vem sendo discutido com o governo e a concessionária que explora o trecho, e arranjos com a comunidade local do município, encaminhamento que será feito pela equipe interna da Vetorial e o advogado João Alfredo Danieze”, explicou Luiz Nagata, presidente da Vetorial.

(Com informações da assessoria)