LEGISLATIVO Vetos a LDO serão debatidos na Câmara nesta terça-feira Duas das 61 emendas aprovadas foram vetadas pelo prefeito Marquinhos Trad

7 SET 2020 - 16h:55 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam dois projetos de lei e dois vetos parciais do Executivo na sessão ordinária de terça-feira (8).

Em única discussão, os vereadores votam veto parcial ao Projeto de Lei 9.798/20, que institui o programa "Vamos nos Cuidar", que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público e em transportes públicos durante a vigência das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, em Campo Grande. A proposta é das vereadoras Dharleng Campos, Enfermeira Cida Amaral e dos vereadores Dr. Loester, Dr. Wilson Sami, Pastor Jeremias Flores e Carlão. O Veto refere-se ao artigo 4º da proposta, que estabelece que o descumprimento do uso da máscara, no transporte coletivo ou em estabelecimentos públicos e privados, cominará em sanção a ser regulamentada pelo Poder Público Municipal. A prefeitura alega inconveniência administrativa e que o Legislativo não pode interferir em questão de competência do chefe do Executivo.

Ainda, será votado veto parcial do Executivo ao Projeto de Lei 9.740/19, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária do Município de Campo Grande, para o exercício financeiro de 2021. Os vetos referem-se a duas emendas apresentadas pelos vereadores. Uma delas, no Inciso V do Artigo 5º, estabelece que o Projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara será constituído de “Quadro da Natureza da Despesa, anexo VI, da Lei (nacional) n. 4.320, de 1964, e o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) nos quais constarão as especificações das respectivas programações, até o nível de modalidade de aplicação”. A prefeitura alega que “se trata de medida ineficiente dada à burocracia e o enrijecimento que se teria na execução orçamentária”, considerando ainda a imprecisão das projeções. A outra emenda vetada trata do parágrafo 1º do Artigo 12, constando que decreto que abrir crédito suplementar ou especial indicará a importância, a unidade orçamentária e a classificação da despesa, até o nível de elemento de despesa.

O prefeito Marquinhos Trad sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) no fim de julho, contendo 59 emendas dos vereadores. Duas das 61 aprovadas foram vetadas, conforme será apreciado nesta terça-feira. A LDO de 2021 prevê orçamento de R$ 4.333.259.490,79 para o próximo ano, crescimento de 0,70% quando comparado a receita total para 2020 de R$ 4,303 bilhões. A LDO é usada para estabelecer metas da administração pública e como base para elaborar o orçamento, que é definido por meio da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Ainda, os vereadores votam em única discussão, o Projeto de Lei 9.829/20, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação do comércio de animais domésticos de pequeno porte: cães e gatos, em Campo Grande. O objetivo da proposta é que o acesso a? compra de animais, para aqueles que na?o optem pela adoc?a?o, somente seja possi?vel em locais devidamente regulamentados, com aquisic?a?o de animais cadastrados e microchipados, o que tambe?m coibiria o abandono, pois haveria um cadastro com a procede?ncia do animal e a indicac?a?o do proprieta?rio/tutor. Há previsão de multa e advertência no caso de descumprimento das normas.

Já em primeira discussão e votação, os vereadores votam o Projeto de Lei 9.787/20, que institui o Dia das Assembleias de Deus no calendário oficial de eventos do Município de Campo Grande, a ser celebrado no dia 15 de novembro. A proposta é dos vereadores Pastor Jeremias Flores e Júnior Longo.

Serviço - Por conta da pandemia do coronavírus, como forma preventiva, as sessões, que iniciam às 9 horas, estão sendo realizadas de forma remota sendo transmitidas ao vivo pelo Facebook da Casa de Leis https://www.facebook.com/camaracgms/ e no Youtube https://www.youtube.com/camaramunicipalcg.