CAMPO GRANDE Vetos às emendas podem ser rejeitados pela Câmara, destaca João Rocha Presidente da Casa de Leis ainda falou sobre possibilidade de ser vice-prefeito

4 FEV 2020 - 15h:08 Por Ingrid Rocha/CBN

Na última segunda-feira (03), a Câmara Municipal de Campo Grande realizou a sessão solene inaugural dos trabalhos deste ano no legislativo. Entre os itens importantes que serão debatidos este ano na Casa Leis, estão os vetos do prefeito Marcos Trad às emendas apresentadas pelos vereadores ao Projeto de Lei Orçamentária Anual. Nesta terça-feira (04) o presidente da Câmara, vereador João Rocha, concedeu uma entrevista à CBN Campo Grande e falou sobre como a Câmara avalia os vetos do gestor municipal às emendas, eleições 2020 e a inauguração da pista de atletismo no Parque Ayrton Senna. Confira: