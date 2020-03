EFEITO CORONA Via telefone, Defensoria Pública mantém atendimentos Medida, segundo órgão, é para conter a disseminação da COVID-19

27 MAR 2020 - 11h:32 Por Marcus Moura/CBN

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul segue com os atendimentos aos assistidos, na Capital e interior do Estado, pelo telefone em razão da pandemia do novo coronavírus. Se o caso em questão não for emergencial, o órgão pede que o cidadão aguarde o retorno do atendimento presencial. Confira abaixo a lista de telefone para atendimentos na cidades sul-mato-grossenses:

CAMPO GRANDE

Unidade Belmar

Área de Família (pensão alimentícia, divórcio, etc.)

Violência doméstica (medida protetiva, etc.)

Telefone: (67)3313-5835

Celular/WhatsApp: (67)99656-1872

(WhatsApp exclusivo para o envio de documentação)

Unidade Centro

Área Cível e do Consumidor (reintegração de posse, plano de saúde; água e energia elétrica, etc.)

Saúde Pública (internação, tratamento e remédio pelo SUS, etc.)

Fazenda Pública (mandado de segurança; cartórios, etc.)

Telefone: (67)3317-8757

Celular/WhatsApp: (67)99945-6711

Unidade Fórum

Área Criminal (pedidos de liberdade, etc.)

Infância (guarda, autorização de viagem, UNEI, etc.)

Telefone: (67)3317-4300

Celular: (67)99134-9041

Unidade Fórum

Área de Execução Penal (cumprimento de pena privativa da liberdade)

Telefone: (67)3313-5864

Celular: (67)99913-9164

RIBAS DO RIO PARDO

Celular: (67)99293-3225

SIDROLÂNDIA

Celular: (67)99182-4140 | (67)98468-3739 | (67)99203-6215

CORUMBÁ

Celular: (67)99275-3771 | (67)99641-6078

COXIM

Celular: (67)99107-5193

CAMAPUÃ

Celular: (67)99107-1451

BANDEIRANTES

Celular: (67)99225-4801

PEDRO GOMES

Celular: (67)99926-1139 | (67)99869-6212

RIO NEGRO

Celular: (67)99897-6736

RIO VERDE DE MATO GROSSO

Celular: (67)99235-0160

SÃO GABRIEL DO OESTE

Celular: (67)99697-2186 | (67)99989-0944 | (67)99860-1421

SONORA

Celular: (67)99106-7811

DOURADOS

Telefone: (67)3902-2700

Celular: (67)99996-3152 (Cível)

Celular: (67)99134-2549 (Criminal)

CAARAPÓ

Celular: (67)99206-6443

DEODÁPOLIS

Celular: (67)99329-3747

Telefone: (67)3448-1152

FÁTIMA DO SUL

Celular: (67)98182-2919

GLÓRIA DE DOURADOS

Celular: (67)99202-5277

Telefone: (67)3466-2437

ITAPORÃ

Celular: (67)99201-4330

MARACAJU

Celular: (67)99932-0526

NOVA ALVORADO DO SUL

Celular: (67)99219-9078

RIO BRILHANTE

Celular: (67)99106-7065 (Cível e Família)

Celular: (67)99204-8623 (Criminal e Saúde)

JARDIM

Celular: (67)99917-1861

BELA VISTA

Celular: (67)99917-1861

BONITO

Celular: (67)99917-1861

NIOAQUE

Celular: (67)99917-1861

PORTO MURTINHO

Celular: (67)99917-1861

NOVA ANDRADINA

Celular: (67)99203-8488

ANAURILÂNDIA

Celular: (67)99994-4651

ANGÉLICA

Celular: (67)99201-9801

BATAYPORÃ

Celular: (67)99105-4788

IVINHEMA

Celular: (67)92000-4464

PARANÁIBA

Celular: (67)99105-8890 | (67)99860-1073

Celular: (67)99324-7578 (Administrativo)

APARECIDA DO TABOADO

Celular: (67)99661-8297

INOCÊNCIA

Celular: (67)9202-8132 | (67)99202-8132

Telefone: (67)3574-1054 (Administrativo)

PONTA PORÃ

Celular: (67)99239-3954 | (67)99924-4578 | (67)99935-0585

AMAMBAI / CORONEL SAPUCAIA

Celular: (67)99949-3429

SETE QUEDAS

Celular: (67)99238-0302

NAVIRAÍ

Celular: (67)99625-8808 | (67)99622-0494

Celular: (67)99173-0078 (Administrativo)

ELDORADO

Celular: (67)99105-8065

Telefone: (67)3473-1980

IGUATEMI

Celular: (67)99105-9222

ITAQUIRAÍ

Celular: (67)99105-8065

Telefone: (67)3476-1722

MUNDO NOVO

Celular: (67)99606-3455 | (67)9608-9714

Celular: (67)99241-4040 (Administrativo)

TRÊS LAGOAS

Celular: (67)99935-0585

Celular: (67)99924-4578 (Administrativo)

ÁGUA CLARA

Celular: (67)99215-4865 | (67)99904-9313

BATAGUASSU

Celular: (67)99802-3987

BRASILÂNDIA

Celular: (67)99965-0769 | (67)99111-2771

AQUIDAUANA

Celular: (67)99258-3956

ANASTÁCIO

Celular: (67)99200-6741

DOIS IRMÃOS DO BURITI

Celular: (67)99106-6247

MIRANDA

Celular: (67)99860-1410

TERENOS

Celular: (67)99204-4415

CHAPADÃO DO SUL

Celular: (67)99982-6426

CASSILÂNDIA

Celular: (67)99243-1727 | (67)99243-1727

COSTA RICA

Celular: (67)99221-2733

SEGUNDA INSTÂNCIA

CIVIL / CRIMINAL

Telefone: (67)3313-4775

Celular: (67)99245-9478